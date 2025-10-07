Mujeres que cumplan estos requisitos podrán pensionarse a los 50 años: Ley según reforma pensional

Con la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, se estableció que varias mujeres podían acceder a su pensión a los 50 años. En la actualidad se exige tener al menos 57 años para este grupo poblacional, aunque existen ciertas excepciones en las que se permite la jubilación antes de esta edad.

¿Cuáles son los requisitos para pensionarse a los 50 años?

La medida para poder jubilarse legalmente con la edad mencionada está ligada al Pilar Solidario, el cual involucra a personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. De acuerdo con la reforma pensional que se encuentra en revisión por la Corte Constitucional, una mujer puede solicitar su pensión a los 50 años si tiene las siguientes condiciones:

Tener la edad mínima o más años.

Estar en situación de vulnerabilidad.

Tener una pérdida de capacidad de tipo físico, mental o sensorial igual o superior al 50% .

No contar con una fuente de ingresos estable y que sea suficiente para tener una vida digna.

Reducción de semanas por hijos

Dentro de la nueva legislación, el artículo 36 autoriza a que un sector de las mujeres pueden reducir el requisito de la cotización, si tienen hijos a su cargo. Esto aplica a aquellas que tengan la edad mínima de pensión, pero que no alcanzaron a reunir el segundo requisito en el Componente de Prima Media. De esta manera, se autoriza una disminución de 50 semanas por cada hijo que tenga una mujer y se permite hasta 3 niños o niñas bajo su custodia.

La ley también permite que algunas mujeres puedan cotizar una menor cantidad de semanas dentro del sistema, con la intención de que se puedan jubilar con 1.000 semanas. Esta es una reducción progresiva que apenas comenzó en 2025 y concluirá en 2036, distribuyéndose de la siguiente manera:

2025: 1.275 semanas.

2026: 1.250 semanas.

2027: 1.225 semanas.

2028: 1.200 semanas.

2029: 1.175 semanas.

2030: 1.150 semanas.

2031: 1.125 semanas.

2032: 1.100 semanas.

2033: 1.075 semanas.

2034: 1.050 semanas.

2035: 1.025 semanas.

2036: 1.000 semanas.

