Entre 2024 y 2025, se han registrado 135 casos de fiebre amarilla en el país: Minsalud

El Ministerio de salud reveló que entre 2024 y lo que va corrido de 2025, se han registrado 135 casos de fiebre amarilla en el país, de los cuales 59 han fallecido, en los siguientes departamentos: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés, Guaviare y Caquetá.

Atención | Este es el reporte con corte 11 de octubre de casos de fiebre amarilla en #Colombia.



Entre 2024 y lo que va de 2025, se han registrado 135 casos, de los cuales 59 han fallecido, en los siguientes departamentos: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta,… pic.twitter.com/tenl0V3Z6i — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 12, 2025

A la preocupante situación del Tolima donde se han registrado 115 casos, se suman otros reportes: Huila registra un caso que resultó en muerte, en Cauca se reportó un único fallecimiento, Nariño suma dos casos (uno sobreviviente y uno fallecido), Putumayo cuenta con ocho ocasiones (dos vidas salvadas y seis defunciones), Caldas y Guaviare solo incluyen una muerte cada uno, Meta aporta tres muertes, mientras que Vaupés y Caquetá reportan un caso vivo y un caso fallecido, respectivamente.

Lea más información: Gobierno intensifica medidas para evitar la propagación de la fiebre amarilla en vacaciones

En el informe anterior, con fecha del 31 de agosto de 2025 el Ministerio de Salud había reportado 109 casos de fiebre amarilla y 44 muertes en lo corrido. A Hoy ese número incrementó en 26 contagios y 15 fallecidos más.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, frente a un año en el que la mayoría de los departamentos colombianos con circulación endémica del virus se mantienen bajo alerta.

Fiebre amarilla en América Latina: repunte regional

La situación epidemiológica actual responde al contexto más amplio de la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta sobre el aumento de casos de fiebre amarilla en América Latina durante 2025, lo que evidencia una expansión del virus en países tropicales como Colombia, Brasil y Perú. Entre enero y mayo de este año, la OPS reportó 235 casos y 96 muertes en la región, reflejando una letalidad cercana al 41%. Según información de la organización, Brasil encabeza las estadísticas con 111 contagios y 44 fallecimientos, seguido de Colombia con 74 casos y 31 muertes, números que evolucionaron a lo largo del año e impulsan campañas preventivas.

Le puede interesar: Estas son las personas NO pueden vacunarse contra la fiebre amarilla, según el Ministerio de Salud

El riesgo de la fiebre amarilla exige medidas de control inmediatas, especialmente dirigida a la población expuesta por desplazamientos interregionales o internacionales. Vacunarse constituye el escudo sanitario más eficaz.

Las autoridades recomiendan consultar fuentes vigentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Ministerio de Salud y Protección Social para verificar los requerimientos antes de planear un viaje, dado que la lista de países puede variar según coyuntura epidemiológica.

Fiebre amarilla:

La fiebre amarilla es clasificada por la OPS como una enfermedad vírica aguda de carácter hemorrágico, transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes, el mismo vector responsable de la propagación de Zika, Chikunguña y Dengue.

El periodo de incubación varía entre tres y seis días, y los síntomas pueden ser leves o evolucionar a formas graves, potencialmente mortales. En la llamada fase aguda predominan fiebre y dolores musculares. En su fase tóxica aparecen ictericia, sangrado y afectación multisistémica, situación de alto riesgo según la EPS Famisanar, que añade que hasta la mitad de quienes desarrollan la fase más grave fallecen en las dos semanas siguientes a la aparición de síntomas severos.