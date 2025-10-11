“Este Nobel de Paz es un aliento para nuestro pueblo venezolano”: oposición desde Cúcuta

Cúcuta

En zona de frontera continúan las reacciones por el Nobel de Paz que recibió María Corina Machado, tras su lucha incansable por lograr la libertad política para su país.

“Para Venezuela y para los venezolanos, quienes estamos fuera de Venezuela y quienes están dentro, realmente es un aliento, es un llamado a que las cosas se pueden lograr y esto nos llena a todos de un gran compromiso para seguir luchando por nuestro país”, aseguró uno de los líderes del movimiento Vente Venezuela en Cúcuta.

“Fíjese que ya pronto tenemos la beatificación de nuestros dos primeros santos y ahora estamos pidiendo que llegue la paz a Venezuela, que no tengamos ese día presos políticos injustamente, detenidos, secuestrados y que reine la paz, porque aquí no ha habido otra intención sino realmente de que el venezolano sea feliz, esté donde esté”, agregó el líder de oposición.

Aseguró que la fe de millones de venezolanos, de regresar a su país, sigue intacta. “Sabemos que muchos vamos a regresar, vamos a ser felices en nuestra tierra y vamos a colaborar de ahí en adelante a que todos los países y toda la gente sean felices y sobre todo que haya paz”.

Finalmente, agradeció a los países que han recibido a millones de venezolanos en todo el mundo, por la acogida en tiempos difíciles.