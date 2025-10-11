Premio Nobel de Paz: Algunas de las curiosidades más destacadas de la entrega de este reconocimiento

El Premio Nobel de la Paz, creado en 1901 según el testamento de Alfred Nobel, se rige por estrictas normas que garantizan su integridad y prestigio.

Cabe destacar que una de ellas permite que el Comité lo declare desierto si ningún candidato cumple con los méritos exigidos, hecho que ha ocurrido en 19 ocasiones.

Según los Estatutos de la Fundación Nobel, el dinero reservado para el premio puede conservarse un año más, y si no se entrega, se suma al fondo general. Las nominaciones permanecen en secreto durante 50 años, lo que preserva la independencia del proceso.

Por otra parte, desde 1974, está prohibido concederlo a personas fallecidas, excepto si el galardonado muere tras el anuncio oficial.

Adicionalmente, existe una edad mínima para recibirlo, y el caso de Malala Yousafzai, reconocida a los 17 años por su defensa del derecho a la educación, simboliza la capacidad de las nuevas generaciones para influir en la paz mundial y transformar la historia con su valentía.

¿Qué casos históricos destacan por su contexto político o de represión?

El Premio Nobel de la Paz ha servido como un canal para quienes luchan por la justicia desde la adversidad. Algunos galardonados lo recibieron mientras estaban encarcelados o perseguidos por sus propios gobiernos, convirtiéndose en símbolos universales de resistencia.

Tal fue el caso del alemán Carl von Ossietzky, premiado en 1935 mientras permanecía en un campo nazi; de Aung San Suu Kyi, reconocida en 1991 durante su arresto domiciliario en Birmania; del disidente chino Liu Xiaobo, galardonado en 2010 mientras estaba preso; del activista bielorruso Ales Bialiatski, premiado en 2022; y de la iraní Narges Mohammadi, distinguida en 2023, cuyos hijos recibieron el premio en su nombre.

Estas historias denotan que el Nobel de la Paz no se limita a celebrar tratados o diplomacias, sino que honra la valentía de quienes encarnan la paz como un acto de resistencia moral y política. Este tipo de acontecimientos, permiten expandir su significado más allá del simple cese de los conflictos armados.

¿Por qué María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en 2025?

En 2025, el Comité Nobel de la Paz otorgó su más alto reconocimiento a María Corina Machado, líder opositora venezolana, destacando su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”.

A sus 58 años, Machado permanece en la clandestinidad debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro, lo que otorga a su premio una dimensión profundamente simbólica.

Asimismo, el Comité admitió que esta fue “una de las decisiones más difíciles” de su historia, dadas las amenazas y represalias que enfrenta la galardonada. No obstante, valoró su compromiso con la vía no violenta como ejemplo de resistencia cívica en tiempos de autoritarismo.

Finalmente, cabe destacar que la ceremonia de entrega se desarrollará el próximo 10 de diciembre de 2025 en Oslo, reafirmando la tradición del Nobel de honrar a quienes, aun desde la persecución o el exilio, defienden la libertad, la dignidad humana y la esperanza democrática frente a la opresión política.