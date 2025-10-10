Premio Nobel de Paz para María Corina Machado: ¿qué recibirá aparte del reconocimiento?

-FOTODELDÍA- AME3984. CARACAS (VENEZUELA), 28/08/2024.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, agita una bandera ante seguidores este miércoles, en una manifestación en Caracas (Venezuela). Machado aseguró que los militares del país "saben lo que tienen que hacer en esta hora", cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial -que favoreció a Nicolás Maduro- la exdiputada señala de fraudulento, igual que buena parte de la comunidad internacional. EFE/ Ronald Peña / Ronald Peña ( EFE )

El Comité Noruego del Nobel, anunció que uno de sus premios más importante, el Nobel de la Paz, lo recibirá la exdiputada venezolana y líder opositora, María Corina Machado, quien, hasta la fecha, reside en Venezuela para seguir acompañando al pueblo en su lucha.

Para Corina Machado, el recibir tal reconocimiento significa seguir luchando por la libertad de su país y la resistencia a un gobierno que ha vulnerado de muchas maneras los derechos humanos, así lo expresó mediante su cuenta de X:

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.



Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Por otro lado, el premio que se le otorga a los ganadores no solo se centra en un medallón y un reconocimiento histórico al nombre de la persona, sino que también, reciben una remuneración económica. Un dato importante a tener en cuenta es que, esta gala se lleva organizando desde 1901 en nombre de Alfred Nobel, químico sueco creador de la dinamita.

No solo es un Premio Nobel, también un reconocimiento económico

La cantidad del dinero que puede llegar a recibir el ganador de un Premio Nobel ha ido variando con el pasar de los años, pues las cantidades han cambiado. Para este 2025, se estipuló que, la persona que llegue a ganar cualquier premio que este dentro de la categoría de un Nobel, recibe un aproximado de 11 millones coronas suecas, es decir, cerca de un millón de euros.

Según la plataforma WISE, dedicada al estudio de monedas y temas económicos, estimo que esta cantidad en pesos colombianos estaría estimada en $4.536.037.000 (cuatro mil millones de pesos).

¿Qué categorías existen dentro de los Premios Nobel?

Los Premios Nobel tienen 6 categorías en los que se premian el desempeño, logro y demás, cada una cuenta con sus propios criterios, estas son:

Premio Nobel de Física: 119 premios otorgados a 230 galardonados.

119 premios otorgados a 230 galardonados. Premio Nobel de Química: 117 premios otorgados a 200 galardonados.

117 premios otorgados a 200 galardonados. Premio Nobel de Medicina: 116 premios otorgados a 232 galardonados.

116 premios otorgados a 232 galardonados. Premio Nobel de Literatura: 118 premios otorgados a 122 galardonados.

118 premios otorgados a 122 galardonados. Premio Nobel de Paz: 106 premios otorgados a 143 galardonados.

106 premios otorgados a 143 galardonados. Premio Nobel de Economía: 56 premios otorgados a 96 galardonados.

¿Cómo se le llaman a las personas galardonadas con estos premios?

The Nobel Prize explicó que “a una persona u organización galardonada con el Premio Nobel se le llama laureado. El término “laureado” se refiere a estar representado por la corona de laurel. En la antigua Grecia, se otorgaban coronas de laurel a los vencedores como símbolo de honor”.

Detrás de todo este reconocimiento, el símbolo de ganar un Nobel, no solo es por ganar renombre o popularidad, sino que también se trata de exaltar a la persona como “vencedor” sobre una causa que le aporte un beneficio o conocimiento a la humanidad, pues no solo es un “trofeo o nombre”, sino la lucha por una causa.

