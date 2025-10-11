Periodista argentino confiesa que Riquelme cumplió “último deseo” de Miguel Russo con Boca Juniors

El fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo a sus 69 años, el 8 de octubre de 2025, golpeó a gran parte del mundo futbolístico, especialmente a los clubes, hinchas y dirigentes sudamericanos, que fueron los más allegados al entrenador.

En las últimas horas, el periodista deportivo argentino, Diego Horacio, publicó a través de su cuenta oficial en ‘X’ el presunto deseo de Russo, antes de partir.

De acuerdo con la fuente, este fue el deseo de Miguel:

Riquelme le habría concedido a Miguel Russo

Según Horacio, Russo le manifestó a Juan Román Riquelme: “Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca”, aseguró en su cuenta oficial en ‘X’.

“Fue un acto de amor de Riquelme. Ambos tienen un vínculo muy sólido desde los días gloriosos de 2007 y eso fue expresó el abrazo final del sábado 27 de septiembre de 2025 en la casa de Miguel. Ambos sabían que el final estaba cerca y decidieron transitarlo junto”, explicó el periodista.

Miguel Ángel Russo jugó únicamente para Estudiantes de La Plata, desde 1975 hasta 1988, siendo campeón del fútbol argentino en 1983, 1984 y 1985.

Como entrenador, tuvo una extensa trayectoria, dirigiendo a varios clubes de Argentina, en Europa e incluso en Asia. Contando sus dos títulos con Millonarios, conquistó 11 títulos, el más importante de todos, la Copa Libertadores ganada con Boca Juniors en el 2007, la última Copa alcanzada por el Xeneize hasta la fecha.

En Colombia, Russo salió campeón con Millonarios ante sus dos máximos rivales en Colombia (Santa Fe, en Liga y Atlético Nacional, en Superliga).