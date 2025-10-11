Los menores heridos con una mina están estables: gobernador de Antioquia

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín a los dos hermanitos de 6 y 8 años que sufrieron graves heridas por un artefacto explosivo en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Desde allí entregó un reporte de salud de la niña y el niño que reciben atención médica especializada.

El mandatario dijo que uno de los menores encontró el artefacto, lo manipuló y fue cuando detonó, generándole las lesiones a la niña y el niño.

“Bueno, los niños, que son dos hermanitos, están en esta situación de tratamiento, están estables, tienen dificultades de salud muy grandes por cuenta de lo que infortunadamente aconteció. Nos demoramos cerca de seis horas en rescatarlos, traerlos hasta aquí, gracias al profesional de salud de San Andrés de Puerque y al del Pablo Tobón Uribe, que les han brindado todas las atenciones”.

El mandatario manifestó que se hará la denuncia internacional por esta clara violación al derecho internacional humanitario y recalcó que los organismos de verificación de este tipo de situaciones no les han respondido sobre las reiteradas quejas sobre las violaciones al derecho internacional por parte de los grupos ilegales.

“Nosotros vamos a ir ante organismos internacionales esperando que estas situaciones, estas denuncias realmente tengan eco, que esto no se quede en la impunidad y que a esos bandidos solo les quede la cárcel o el infierno”, dijo el gobernador Rendón.

Finalmente, reiteró que durante los diálogos de paz los grupos ilegales se fortalecieron en sus rentas; incluso dijo que están mejores económicamente que las fuerzas militares y aseguró que mientras el Ministerio de Defensa cuenta con 10 pesos, los grupos ilegales tienen 14 pesos, dejando en evidencia la capacidad que tienen actualmente.