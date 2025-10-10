Por incidente con mina que hirió a menores, alcalde pide desminado urgente en San Andrés de Cuerquia

San Andres de Cuerquia- Antioquia

Los dos menores de 6 y 8 años heridos por una mina antipersonal en la vereda La Cordillera de San Andrés de Cuerquia ya fueron trasladados en helicóptero desde Santa Rosa de Osos al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde recibirán atención especializada. Recordemos que la menor tiene una herida abierta en el abdomen y el niño perdió un brazo.

Traslado de mneors heridos a Medellín- foto @Ejercito_Div7 Ampliar

“Los cuales sufrieron heridas graves a causa de la activación de artefactos explosivos improvisados, los cuales son instalados de manera constante e indiscriminada por parte del grupo armado organizado estructura treinta y seis, al mando de alias “Primo Gay” y “Richard”, quienes delinquen en esta jurisdicción”, aseguró el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

¿Qué pasó?

Según José Fernando Chavarría, alcalde de San Andrés de Cuerquia, los menores caminaban por una zona rural cerca de una casa en la que no habitan personas, pero habían minado y pisaron el artefacto explosivo que les generó las heridas.

“Hasta el momento esa es la información que tenemos, una casita que hay por ahí cerca, pues al camino rial, a la vía de acceso a la vereda, y los niños estaban ahí como cerca de esa casa jugando; al igual son como unas casas que hay cerca una de la otra y desgraciadamente se activó ese artefacto y causó todas esas lesiones a los niños y el dolor en la comunidad”.

El mandatario le solicita al ejército y demás organismos, incluidos internacionales, que adelanten en la zona una labor de ubicación y desminado urgente para evitar que se reporte una situación como esta que rechaza categóricamente.

“Esto nos pone en alerta, porque puede ocurrir en cualquier vereda del municipio, y donde pedimos, pues, la ayuda de la comunidad internacional, de una, de ONG, de la Cruz Roja, para que verifiquemos y limpiemos estas zonas y, de alguna manera, le demos tranquilidad a la comunidad”.

El alcalde manifiesta que la zozobra de la comunidad se incrementa debido a que una situación similar donde civiles queden afectados por campos minados no se recuerda en la historia reciente; además, recalca que la comunidad no había advertido sobre la presencia de minas antipersonal.

“Rechazamos estas situaciones porque ese no es el camino, y más cuando la comunidad es víctima del flagelo de la guerra y que los niños y la comunidad que está en el medio de esto, nosotros contundentemente rechazamos y pedimos a Dios y a la institucionalidad que ojalá que esto no continúe porque eso nos afecta demasiado”.

Finalmente, el apoyo del Ejército en esta labor de extracción de los menores fue importante, ya que una vez ocurre la situación, aseguran la vía principal para agilizar el transporte de los menores, mientras que se continúa analizando la llegada a la vereda donde instalaron los explosivos con los cuales pretendían atentar contra las tropas.