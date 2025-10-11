Así son los apartamentos subterráneos en los que viven habitantes de calle en Bogotá: caben 3 personas

Bogotá se ha consolidado como uno de los principales destinos para personas que llegan desde distintas regiones del país, e incluso desde el extranjero, en busca de mejores oportunidades. La capital colombiana, además de ser el centro político y administrativo, también es reconocida por su amplia oferta laboral en distintos sectores.

Sin embargo, actualmente existen varias zonas en las que los habitantes de calle se han adueñado. Una de ellas es el barrio el San Bernardo, ubicado el sur de la ciudad, con la conocida estación del San Bernardo.

Este sector se ha vuelto una zona reconocida no solo por la habitabilidad de personas de calle, si no por el expendio de drogas y las granadas que han explotado en el sector.

De acuerdo con información de la Secretaría de integración Social, los habitantes de calle en la capital no son solo de Bogotá, también hay de otras ciudades e incluso extranjeros.

In cluso, de acuerdo con las cifras del DANE, entregadas en 2024, en Bogotá hay 10.478 habitantes de calle según el censo . Esto representa un aumento del 10% respecto al censo de 2017.

Así son los “apartamentos subterráneos” de los habitantes de calle

Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto tendencia un video en el que un usuario de tik tok, visita el sector del San Bernardo, en el que revela que existen unos escondites o “apartamentos subterráneos” ubicados en el puente de la calle sexta o en algunas alcantarillas de la zona.

Pese a esto, la persona que revela este video es expulsado por parte de los mismos habitantes de calle que se encontraban dentro del lugar donde residen.

La ciudad subterránea de Bogotá

En el video también revelan cómo son las condiciones en las que viven algunas de las personas. Incluso, unos optan por vivir dentro de las alcantarillas como refugio del sol y las lluvias que se pueden presentar en la capital.

Dentro de lugar encontraron varias botellas de plástico y los conocidos “cambuches” que son espacios de bolsas y cartón que usan para dormir. Uno de los habitantes confesó que existen más huecos o apartamentos subterráneos en Bogotá, incluso, algunos de ellos cuenta con cama.