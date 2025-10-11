Amalfi extendió por cuarta vez el toque de queda por amenazas de las disidencias de las Farc

Amalfi, Antioquia

Por cuarta vez consecutiva, la Alcaldía de Amalfi extendió las medidas de seguridad y orden público ante la persistente amenaza del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’. Con esta decisión, el municipio completa un mes bajo restricciones como el toque de queda y la limitación en la circulación de motocicletas con parrillero.

El nuevo decreto estará vigente hasta el 20 de octubre y entre las disposiciones anunciadas mantiene el toque de queda entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana, la prohibición de circular en motocicleta con parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y la restricción del transporte de cilindros y escombros en ese mismo horario.

También se ratifican los cierres viales alrededor de la Estación de Policía, la Base Militar y la Casa de Justicia, y se prohíben las aglomeraciones complejas mientras persista la situación de orden público. Los establecimientos que venden licor solo podrán operar hasta las 11:30 de la noche, y el comercio general deberá cerrar a las 10:00 p.m.

Violencias de las disidencias de las Farc

Estas medidas se sostienen en medio de un clima de tensión en el norte y nordeste antioqueño, luego del más reciente hecho de violencia atribuido a las disidencias de las Farc en el municipio cercano de San Andrés de Cuerquia. En ese ataque, dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras la detonación de un artefacto explosivo instalado por el grupo armado ilegal.

Ante esta situación, el gobernador de Antioquia anunció que el departamento presentará una denuncia internacional por la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y reiteró su preocupación por la falta de respuesta de los organismos encargados de verificar este tipo de hechos.