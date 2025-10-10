Vía Sumapaz activa plan especial para el puente del Día de la Raza: se esperan 400 mil vehículos

Colombia

La Concesión Vía Sumapaz anunció la activación de un plan especial de movilidad y seguridad para el puente del Día de la Raza, una de las temporadas más concurridas del año. Según estimaciones, entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre circularán alrededor de 400 mil vehículos, además de los 300 mil que ya se movilizaron durante la semana.

El operativo cuenta con el despliegue de 100 efectivos de la Policía de Tránsito y Transporte en puntos estratégicos, 24 unidades de atención de emergencias listas para actuar de inmediato y un refuerzo del 180% en los equipos de recaudo de los peajes. También se mantiene la coordinación constante con autoridades nacionales y locales para garantizar un tránsito ágil y seguro.

Contraflujo y medidas especiales en el Plan Retorno

Para facilitar el regreso hacia Bogotá, el lunes 13 de octubre se implementará un contraflujo por un carril de la calzada Bogotá–Girardot, entre la variante de Melgar y Boquerón. Esta medida, aprobada por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte, busca reducir los tiempos de desplazamiento durante el Plan Retorno.

Jornada de seguridad vial en Fusagasugá

El viernes 10 de octubre, entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., se llevará a cabo una jornada especial de seguridad vial en el área de servicio de Fusagasugá. Los viajeros podrán detenerse para descansar, hidratarse y recibir recomendaciones de conducción segura.

“Esta iniciativa promueve la conducción responsable y el descanso activo, factores clave para prevenir la fatiga y los siniestros viales”, señaló la Concesión.

Recomendaciones para un retorno seguro

La concesión invita a los conductores a planificar su regreso hacia Bogotá y seguir las siguientes recomendaciones:

Anticipar el viaje para evitar congestiones, especialmente en Soacha.

Retornar el domingo o lunes festivo en la mañana para aprovechar los horarios de menor tráfico.

Verificar el saldo del telepeaje y usar el carril correspondiente al método de pago.

Consultar el estado de la vía en tiempo real a través de @VíaSumapaz en X.

Restricción de carga pesada y pico y placa regional

Restricciones para vehículos de carga:

Viernes 10 de octubre: 3:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábado 11: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingo 12: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

Lunes 13: 10:00 a.m. a 1:00 a.m. del martes 14.

Pico y placa regional (lunes 13 de octubre):

Placas impares: de 12:00 m. a 4:00 p.m.

Placas pares: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.}

Compromiso con la movilidad y el turismo

Con estas medidas, la Concesión Vía Sumapaz reafirma su compromiso con la movilidad segura y el desarrollo regional. “Nuestro objetivo es garantizar que los viajeros disfruten de un recorrido ágil, seguro y responsable, fortaleciendo al mismo tiempo la conectividad y el turismo del centro del país”, destacó la entidad.