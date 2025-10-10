Tunja instalará cámaras de fotodetección en cuatro puntos críticos

La Secretaría de Movilidad y Territorio de Tunja presentó ante el Concejo Municipal los avances del Plan Local de Seguridad Vial, enfocado en reducir la siniestralidad en la ciudad. Según el secretario de Movilidad, «...más de 8.500 personas mueren al año en el país por siniestros viales, y en Tunja, aunque la cifra es menor, en los últimos diez años han fallecido más de 200 personas...», afirmó. En coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la administración ha identificado los puntos críticos donde se concentran los accidentes con víctimas fatales o lesionados, para implementar medidas de protección y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Como parte de estas acciones, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó la instalación de cuatro cámaras de fotodetección en la capital boyacense, ubicadas en la Avenida Norte (frente al Villaluz y en los concesionarios), en el cruce con el Pozo Donato, y en la Avenida Oriental, cerca a la Remonta. «...En este momento no existe fotodetección en la ciudad; estamos elaborando el proyecto técnico y el cronograma de actividades, que incluye socialización y señalización previa...», explicó el secretario. El funcionario señaló que antes de la implementación se hará una fase pedagógica y una verificación final por parte de la Agencia, con el objetivo de garantizar transparencia y el debido proceso para los conductores tunjanos.