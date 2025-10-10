6AM6AM

Sería prematuro reconocer a Trump con un nobel para la paz: escritor y periodista venezolano

En 6 AM de Caracol Radio, estuvo Moisés Naím, columnista de opinión, escritor y periodista venezolano

María Corina Machado. Donald Trump. Premio Nobel. Fotos: AFP.

Adriana Bibiana Mejía

En su paso por el programa 6 AM de Caracol Radio, estuvo el columnista de opinión, escritor y periodista venezolano, Moisés Naím, quien habló sobre la reciente noticia: María Corina Machado es ganadora del Nobel para la Paz, esto lo dio a conocer el Comité Noruego.

Asimismo, el periodista manifestó su felicidad, pues cree que este es una noticia que refresca un poco el panorama que vive hoy por hoy Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien fue acusado de haberse robado las elecciones pasadas tras haber ganado la presidencia nuevamente. Por otro lado, a nivel internacional se cree que esto puede significar para el país bolivariano un rayo de luz en medio del caos que vive el territorio:

“Todo ayuda, nunca es fácil enfrentar tiranos armados y represores, tenemos raras oportunidades en las cuales el amor por la democracia les derrota a las armas y las torturas, eso no pasa mucho, tiene consecuencias, pero vamos a ver lo que está muy claro; cada vez más hay una importante convergencia internacional acerca de la inviabilidad de un Gobierno como el de Maduro”.

