Gobierno de Israel aprueba la firma de la primera fase del plan de paz de Trump con Hamás

El Gobierno de Israel aprobó el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza. Foto: Getty Images.

Tras reunirse con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el Gobierno de Israel, aprobó la suscripción del país hebreo a la fase inicial del plan de paz con Hamás.

Esta etapa de la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, conlleva el intercambio de los rehenes israelíes con los prisioneros palestinos, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

Al respecto, Netanyahu dijo lo siguiente: “A lo largo de estos dos años años, hemos peleado para lograr nuestros objetivos de guerra. El objetivo principal es el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, y estamos a punto de conseguirlo”.

Por su parte, la oficina del primer ministro, en un escueto mensaje en la red social X, anunció que “el Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos”.

Netanyahu agradeció a delegación estadounidense en Egipto

El anuncio vino después de horas de reunión de los ministros israelíes, Netanyahu y el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto al yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás.

Se prevé que entre en vigor un alto el fuego en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí.

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80% a un 53% del territorio del enclave.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja, que se producirá fuera de las cámaras y sin las ceremonias como las organizadas por Hamás en treguas anteriores.

Antes de hacer público el anuncio, Netanyahu se dirigió a sus ministros y a los delegados estadounidenses en la reunión para reconocer el momento “crucial” en el camino hacia conseguir “uno de los principales objetivos” de Israel, el regreso de los rehenes.

“No lo podríamos haber hecho sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo: Steve Witkoff y Jared Kushner”, agregó el primer ministro israelí.