Trump suspende diálogos con Venezuela mientras EE.UU. considera objetivos de cárteles en tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tenido charlas con miembros de su gabinete en relación con atacar directamente a Venezuela o sacar del poder a Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump ha puesto fin al compromiso diplomático de Estados Unidos con Venezuela, tras ordenar a Richard Grenell, asesor presidencial quien que lideraba diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, abandonar la búsqueda de un acuerdo con el régimen venezolano.

La decisión fue reportada por el New York Times citando fuentes cercanas al presidente. Esto fortalece la línea dura del secretario de Estado, Marco Rubio, y podría conducir a una mayor escalada militar en la región.

Trump ya ha ordenado múltiples ataques contra buques narcotraficantes en el sur del Mar Caribe y recientemente sugirió que podría ordenar al ejército estadounidense intensificar esos ataques atacando la infraestructura de los cárteles en tierra, una medida que también podría implicar ataques contra objetivos militares venezolanos.

La semana pasada, la Casa Blanca declaró que Estados Unidos se encontraba en un “conflicto armado no internacional” con cárteles de la droga que inundaban el país con drogas ilegales como el fentanilo.

La administración Trump ha calificado abiertamente a Maduro de presidente ilegítimo y actualmente ofrece una recompensa de $50 millones de dólares por por él por“narcoterrorista”.

Expertos aseguran que un ataque militar estadounidense contra una nación soberana seguiría siendo un giro drástico para Trump. Durante la campaña electoral, se comprometió a poner fin a la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras y ha buscado abiertamente el Premio Nobel de la Paz por su labor para detener las guerras en Europa y Oriente Medio.

Sin embargo, analistas sugieren que el despliegue de 8 buques de guerra en el Caribe, un submarino así como aviones caza podrían representar no solo una escalada contra el narcotráfico sino también una forma de presionar la salida de Nicolas Madiro del poder.

Funcionarios estadounidenses afirman que Maduro dirige a los cárteles de la droga que operan en Venezuela, una acusación que el gobierno venezolano niega.

Junto con la decisión de suspender la diplomacia, el aviso parecía una señal de que Estados Unidos planeaba intensificar las operaciones militares.

El ejército estadounidense que ha destruido hasta el momento 6 narcolanchas, ha afirmado que sus ataques contra embarcaciones que transportan narcóticos se han producido en aguas internacionales.