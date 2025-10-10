Santa María se llena de sabor y cultura con su 29º Festival Gastronómico y Turístico

El municipio de Santa María se prepara para recibir a propios y visitantes durante el 29º Festival Gastronómico, Cultural y de Turismo, que se desarrollará del 10 al 12 de octubre. El evento contará con la participación de agrupaciones musicales como el heredero, el dictador Quirates y el rey vallenato Julián Mojíca junto a Poncho Quevedo, además de la presentación de danzas internacionales provenientes de Polonia, Paraguay, Ecuador y Argentina, así como delegaciones nacionales de Bogotá, La Mesa (Cundinamarca) y Puerto Boyacá. «...Estamos de fiesta aquí en Santa María. Realmente, después de este invierno tan duro, queremos disfrutar y reactivar la alegría del pueblo...», expresó el alcalde del municipio, destacando el apoyo de la Gobernación y del corredor turístico de Boyacá para la realización del evento.

La gastronomía será uno de los mayores atractivos de la celebración, con platos típicos que exaltan la identidad del Piedemonte llanero. «...Aquí la carne asada es uno de los platos fuertes, acompañada de papa, yuca y un buen ají. También tenemos el abrigo santamariense, que combina pollo, cerdo, res, arroz, huevo y tubérculos...», explicó el mandatario local, quien invitó a los turistas a disfrutar no solo de la comida y la música, sino también de los atractivos naturales de la región. Entre los sitios recomendados se encuentran el Pozo de la Calavera, el Pozo del Polvoril, las huellas del Iguanodón y el balneario del Batá. «...Santa María nos espera con los brazos abiertos para disfrutar, reactivar el comercio y recargarse de naturaleza...», concluyó el alcalde.