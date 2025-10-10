Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Plan de manejo de tránsito por concierto de Silvestre Dangond en Cartagena

Con el fin de garantizar la seguridad vial, el orden vehicular y peatonal, así como la movilidad en los sectores aledaños al evento

Plan de manejo de tránsito por concierto de Silvestre Dangond en Cartagena

Plan de manejo de tránsito por concierto de Silvestre Dangond en Cartagena

El plan contempla cierres temporales, desvíos, y rutas alternas, los cuales entrarán en vigor a partir las 7:00 p.m. del viernes cuando se inicie con la organización logística del evento hasta la finalización de este.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

-Desde las 7:00 p.m. del viernes 10 de octubre estará cerrada la Cra 51 entre avenida Pedro de Heredia y avenida Venao Flórez, para actividades relacionadas con la logística de filtro de entrada al concierto.

-El sábado 11 de octubre habrá cierre total de la Cra 51 entre la avenida Pedro de Heredia y avenida Venao Flórez y de la avenida Venao Flórez desde la Cra 50. hasta la Cra 54.

-Por acumulación de peatones en la zona, se recomienda a los usuarios de la avenida Pedro de Heredia circular con precaución y tomar vías alternas para circular.

-Habrá puntos de control y regulación por parte de los agentes de tránsito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invita a los ciudadanos a planificar con anticipación sus desplazamientos, utilizar el transporte público y acatar las instrucciones de los agentes de tránsito para evitar congestiones.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad