Plan de manejo de tránsito por concierto de Silvestre Dangond en Cartagena

El plan contempla cierres temporales, desvíos, y rutas alternas, los cuales entrarán en vigor a partir las 7:00 p.m. del viernes cuando se inicie con la organización logística del evento hasta la finalización de este.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

-Desde las 7:00 p.m. del viernes 10 de octubre estará cerrada la Cra 51 entre avenida Pedro de Heredia y avenida Venao Flórez, para actividades relacionadas con la logística de filtro de entrada al concierto.

-El sábado 11 de octubre habrá cierre total de la Cra 51 entre la avenida Pedro de Heredia y avenida Venao Flórez y de la avenida Venao Flórez desde la Cra 50. hasta la Cra 54.

-Por acumulación de peatones en la zona, se recomienda a los usuarios de la avenida Pedro de Heredia circular con precaución y tomar vías alternas para circular.

-Habrá puntos de control y regulación por parte de los agentes de tránsito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invita a los ciudadanos a planificar con anticipación sus desplazamientos, utilizar el transporte público y acatar las instrucciones de los agentes de tránsito para evitar congestiones.