Condenan a cuatro años de prisión a dos hombres que intentaron asesinar a un hombre en El Recreo

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Diego Ignacio Hernández Álvarez y Yonder Kevin Montilla Martínez, de 25 y 26 años, respectivamente, admitieran su responsabilidad en cuanto al intento de asesinato de un hombre en el barrio El Recreo de Cartagena (Bolívar).

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Los hechos investigados ocurrieron el 5 de marzo de 2025 cuando los procesados hirieron con un arma cortopunzante a un hombre, para hurtarle sus pertenencias. La víctima, de 48 años fue auxiliada y la oportuna atención médica le permitió recuperarse. Entre tanto, la ciudadanía que se percató de la acción delincuencial detuvo a los hoy sentenciados y los entregó a la Policía Nacional.

Así, de manera voluntaria y asesorado por su abogado, los dos hombres suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía, el cual, tras ser avalado por el juez de control de garantías los declaró responsables del delito de tentativa de homicidio, y los condenó a 4 años y 3 meses de prisión.

Esta sentencia se encuentra ejecutoriada.