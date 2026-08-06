Secretaría de Educación exaltó excelencia educativa en Cartagena con Premios Saberes Heroicos 2026

En medio de un ambiente de fraternidad, alegría, elegancia y orgullo por la educación pública, la Secretaría de Educación Distrital celebró con gran éxito la segunda versión de los Premios Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores 2026, una emotiva ceremonia realizada en el Teatro Adolfo Mejía donde se exaltó a quienes, con su compromiso, liderazgo e innovación, están transformando la educación en Cartagena.

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La gala reunió a autoridades distritales, directivos docentes, maestros, estudiantes, familias, representantes de instituciones educativas y aliados estratégicos, quienes compartieron una noche dedicada a reconocer las experiencias, proyectos y logros que durante la vigencia 2025 dejaron huella en la comunidad educativa del Distrito.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó que cada reconocimiento entregado simboliza el esfuerzo colectivo de una comunidad comprometida con la calidad educativa.

“Esta noche celebramos el talento, la disciplina, la innovación y la vocación de servicio de quienes hacen grande la educación pública de Cartagena. Cada galardonado demuestra que, cuando la educación se convierte en un proyecto de vida, es posible transformar realidades, abrir oportunidades y construir una ciudad más educada”, indicó.

Ganadores de los Premios Saberes Heroicos: La Noche de los Mejores 2026

Estudiantes con el mejor promedio en las Pruebas Saber 11 – 2025

• Edgar Robayo Hernández – Institución Educativa Las Gaviotas.

• Ricardo David Peña Fermín – Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

• Angy Sofía Sarmiento López – Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

• Jairo López Romero – Institución Educativa Las Gaviotas.

• Santiago Caro Hernández – Institución Educativa Las Gaviotas.

Mejor Desempeño Global en Pruebas Saber 11 – Categoría A+

• Colegio Naval de Crespo.

• Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

Mejor Desempeño Global en Pruebas Saber 11 – Categoría A

• Institución Educativa María Cano.

• Institución Educativa Promoción Social de Cartagena.

• Institución Educativa María Auxiliadora.

• Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional.

• Escuelas Profesionales Salesianas.

• Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle.

• Institución Educativa Soledad Román de Núñez.

• Institución Educativa 20 de Julio.

• Institución Educativa La Milagrosa.

Mejor Desempeño Global en Pruebas Saber 11 – Zona Rural e Insular

• Institución Etnoeducativa Tierra Baja.

Maestro que inspira

Celina Grisolle Álvarez

Director que inspira

Dimas del Rosario de Ávila Torres

Edgardo Simanca Barrera

Estudiante que inspira

Joshua Morales

Sebastián Cogollo

Mejor Proyecto de Protección al Medio Ambiente

• Estilos de nutrición saludable como estrategia pedagógica para mejorar la calidad académica y la convivencia pacífica – IE José Manuel Rodríguez Torices (INEM).

• PEI “Sueños Verdes: educación escolar para la sostenibilidad y la construcción de paz” – IE Politécnico del Pozón.

Mejor Proyecto de Emprendimiento Sostenible

• Finanzas Verdes, Futuro Vivo: Semillas de Valor Sostenible – IE Soledad Acosta de Samper.

• La Granja Experimental – IE de Bayunca.

Mejor Institución Educativa Oficial en Promoción de la Educación Inclusiva

• Estrategias metodológicas para fortalecer la inclusión, la empatía y el aprendizaje colaborativo en el aula – IE Camilo Torres.

• Transformación del proceso de ajustes razonables mediante la plataforma Piar Plus – IE San Juan de Damasco.

Mejor Experiencia Significativa Etnoeducativa

• Foro Etnoeducativo Institucional – IE Arroyo Piedra.

Mejor Proyecto de Emisora Estudiantil

• La Voz Olguista – IE Olga González Arraut.

Semillero Sobresaliente en Ciencia, Tecnología e Innovación

• Semillero Biodiversity INEDSOR – IE Soledad Román de Núñez.

Docente Líder en Investigación Escolar con Estudiantes

• Fernando Alberto Guzmán Pájaro – IE República de Argentina.

Mejor Logro Deportivo Grupal

• Equipo de Fútbol Sala Femenino.

• Equipo de Baloncesto Masculino.

(Equipos campeones en la fase departamental de los Juegos Deportivos del Magisterio y representantes de Bolívar en la final nacional).

Mejor Logro Deportivo Individual

• Daniela Ríos Ortega – IE Bayunca (Campeona Nacional Sub-13 de Halterofilia).

• Yojaner Julio Ortega – IE Bayunca (Campeón Nacional Sub-15 de Halterofilia).

• Docente Josué Garcés Urrutia – IE Ararca (Campeón Nacional de Taekwondo Sub-40, Copa Federación G2).

Mejor Proyecto en Formación Integral a través de la Cultura

• Área de Lengua Castellana – IE Soledad Acosta de Samper

• El cine club como estrategia pedagógica para la formación de la cultura de paz – Mónica Matorel Dueñas, Escuela Normal Superior de Cartagena.

Mejor Proyecto en Identidad Cultural y Proyección Artística

• Raquel Leottau – IE Camilo Torres.

• Banda de Marcha – IE Soledad Román de Núñez.

• Grupo Danzar por Colombia.

• Grupo Maestro Son.

• Obra de teatro Sin Azul no hay Verde.

• Raquel Leottau (Oralidad).

• Carlos Pérez Bolaño (Pintura).

Mejor Aliado Estratégico

• Fundación ANCLA Colombia.

Mejor Trayectoria – “A Toda una Vida”

• Félix Caballero Arias.

• Primitiva Padilla Barrios.

• Álvaro Hernández Castellón.

• Miguel Ángel Cantillo Franco.

• Jorge Luis Imbett Rodríguez.

Mejor Administrativo que Inspira

• Antonio Ramón Mendoza Rivero – IE José Manuel Rodríguez Torices.

Experiencia Significativa Sobresaliente

• Nuestra Voz – Docente Miguelina Hernández Simarra, IE Nuestro Esfuerzo.

“Esfuerzo que Transforma” – Mejoramiento Institucional en Pruebas Saber 11 – 2025

• María Cano.

• Antonia Santos.

• María Auxiliadora.

• Mercedes Ábrego.

• Luis C. Galán Sarmiento.

• Soledad Acosta de Samper.

• 20 de Julio.

• La Milagrosa.

• De Ternera.

• República de Argentina.

• Ciudad de Tunja.

• Tierra Baja.

• Fe y Alegría El Progreso.

• Santa María.

• Técnica de Pasacaballos.

• República del Líbano.

• Playas de Acapulco.