Cárcel para presunto extorsionista de turistas en Getsemaní

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Mateo Enrique Ariza Fernández, presuntamente responsable de extorsionar turistas.

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La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el pasado 2 de agosto en el barrio Getsemaní. Según la investigación, por este lugar caminaba una pareja de chilenos, quienes habrían sido interceptados por el procesado para venderles un tour. La negativa de las víctimas respecto de los planes que les estaban ofreciendo, al parecer, habría hecho que el investigado, presuntamente, les ofreciera estupefacientes.

La Fiscalía evidenció que posteriormente Ariza Fernández habría intimidado a las dos personas afirmando que era integrante del Clan del Golfo y que estaban siendo vigilados, por lo que tendrían que entregarle 800.000 pesos, so pena de atentar contra su vida.

El miedo hizo que las dos personas se vieran obligadas a entregarle 500.000 pesos, el resto debería retirarlo de un cajero.

La Policía Nacional fue advertida sobre esta situación, lo que les permitió capturar en flagrancia al señalado extorsionista.

Por estos hechos el hombre fue imputado con el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado.