Dumek Turbay llegó a Cali para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llegó a Cali para participar en la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto.

A su llegada, el mandatario distrital manifestó sus expectativas de cara al nuevo periodo gubernamental y reiteró su disposición para coordinar acciones estratégicas con la administración nacional, especialmente en materia de orden público.

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“Grandes expectativas, gran disposición para trabajar en equipo como lo ha dicho el señor presidente electo Abelardo de la Espriella”, afirmó Turbay Paz, al tiempo que recordó el reciente encuentro que sostuvo con el mandatario electo en Barranquilla.

“Vamos a trabajar fuertemente por la seguridad de la ciudad de Cartagena y por la seguridad de Colombia”, agregó.

Durante su estancia en la capital vallecaucana, el alcalde adelantará encuentros con dirigentes regionales como Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder para consolidar una agenda común de desarrollo territorial. Asimismo, Turbay respaldó la decisión de realizar la investidura fuera de la capital del país, calificando la elección de la sede como un gesto de descentralización.

“La verdad es que estoy muy contento de poder estar acá, de poder mañana asistir a la posesión de nuestro presidente y de que nuestro país pueda cambiar para bien”, sostuvo el mandatario distrital, quien concluyó que llevar a cabo este acto oficial en Cali representa un respaldo directo a los territorios: “Es un mensaje poderoso, es honrar a la región”.