Nicole Sánchez Castillo, la lingüista costeña, anuncia gira de presentaciones en Bogotá

¿Cómo se cuenta el Caribe sin domesticar su violencia? ¿Cómo se narra en nuestros propios términos, dicho como sólo nosotros sabemos? ¿Qué queda cuando una historia deja de ser ficción y se convierte en espejo? Esas son algunas de las preguntas que la escritora cartagenera Nicole Sánchez Castillo responderá en su recorrido por Bogotá, entre el 11 y el 13 de agosto, en tres escenarios del universo literario: una librería, un teatro y la biblioteca más importante del país.

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Esta es la agenda

El 11 de agosto, en La Verbena Literaria, Nicole realizará una masterclass de autopublicación, un espacio pensado para quienes escriben y desean construir su camino hacia las historias. La autora, que ha consolidado su carrera y su comunidad de lectores por fuera de las editoriales tradicionales, compartirá las principales herramientas que le han permitido publicar cinco libros en cuatro años, sostener comunicación directa con su público y convertir esa comunidad en ventas.

Un día después, el 12 de agosto, el Teatrino del Gimnasio Moderno recibirá el conversatorio “Narrar el Caribe que incomoda”, una mirada a su libro Solo quedaron las cáscaras (2023), el mismo que llevó a Nicole a las páginas de una tesis doctoral de la Universidad Estatal de Arizona: “Reconfiguraciones del horror a través del sonido, el cuerpo y lo doméstico en la narrativa corta de autoras latinoamericanas del siglo XXI” (2026), del investigador Jordi Esteban Vargas Barahona. Estos cuentos, que tienen al Caribe como escenario y protagonista, pondrán la incomodidad en el centro de la conversación y la realidad como espejo de todo aquello que sucede un día cualquiera.

La agenda bogotana cierra el 13 de agosto con el lanzamiento de Inhumana (2026), su libro más reciente, en la Biblioteca Nacional de Colombia. Se trata de su quinta publicación, una colección de cuentos donde la huella de la desigualdad, la incomodidad y las realidades que pretendemos ignorar se convierten en las protagonistas.

Un recorrido que continúa

A finales de julio, Nicole fue una de las invitadas a TEDx Barranquilla para hablar sobre la importancia de la conservación de la diversidad lingüística. Recientemente también participó en la Feria del Libro de Barrancabermeja “Déjame leer en paz”, donde, a través de talleres de escritura de personajes y charlas sobre su proceso creativo, conversó con el público infantil y universitario del Magdalena Medio sobre su obra, sobre cómo la literatura ha sido el vehículo para visibilizar realidades incómodas y normalizadas, y sobre cómo, a través de la lingüística, ha narrado personajes del Caribe conservando su esencia.

Programación

Tres escenarios, tres momentos para conversar, aprender y mantener el debate.

Masterclass de autopublicación

Martes 11 de agosto

La Verbena Literaria

Hora: 6:00 pm

Valor: $60.000

Cupos limitados

Inscripciones aquí:https://forms.gle/y1Y9huGRPrrUGtrZ9

Conversatorio: “Narrar el Caribe que incomoda: Solo quedaron las cáscaras”

Miércoles 12 de agosto

Teatrino del Gimnasio Moderno

Carrera 9 # 74 – 99Hora: 6:00 pm

Entrada libre

Lanzamiento del libro Inhumana

Jueves 13 de agosto

Biblioteca Nacional de Colombia

Cl. 24 #5-60

Hora: 5:30 pm

Entrada libre

Sobre la autora

Escritora, lingüista y literata colombiana, egresada de la Universidad de Cartagena. Es autora de Inhumana; Belo: un héroe del campo, Solo quedaron las cáscaras; Hija; The Wolf, the Lamb, and the Butcher y ¡Vuela alto, Emma! Su obra, que abarca tanto la literatura infantil como la narrativa para adultos, explora las huellas del conflicto armado, la violencia de género y otras formas de desigualdad que atraviesan la vida cotidiana en Latinoamérica. A través de la creación de contenido digital en sus redes sociales (más de 200.000 seguidores en Instagram, TikTok y YouTube: @nicole.san.c), a Nicole le encanta tender puentes entre el conocimiento y la sensibilidad; entre la reflexión académica y la emoción que despierta la lingüística, la literatura y el cine.