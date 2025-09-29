Silvestre Dangond y Fonseca unen sus voces en: “La Indiferencia” nueva versión del clásico vallenato

En un año lleno de reconocimientos y emociones, Silvestre Dangond presenta su nuevo sencillo “La Indiferencia”, una colaboración especial con Fonseca, ícono del pop tropical colombiano. El tema, escrito por Lucho Alonso, ha sido durante años uno de los más coreados en los conciertos de Silvestre, pero esta es la primera vez que se graba en estudio, otorgándole un carácter íntimo y emotivo.

El estreno oficial se realizó durante la transmisión de Premios Juventud desde Miami, donde ambos artistas compartieron escenario en una noche cargada de música, amistad y celebración.

Silvestre expresó que grabar este tema junto a Fonseca le dio un nuevo significado, mientras que Fonseca confesó ser “Silvestrista de corazón” y celebró la oportunidad de reinterpretar una canción que ha admirado por años.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Silvestre con la preservación del vallenato y su capacidad de reinventarlo junto a artistas de otros géneros.

Este es el video original:

En 2025, el cantante ha brillado con colaboraciones como “Vestido Rojo” junto a Emilia, que alcanzó el #1 en la radio de EE. UU., y “Cosas Sencillas” con Carin León, celebrada por su autenticidad y sensibilidad.

Además, Silvestre celebra el éxito de su álbum “El Último Baile”, grabado junto a Juancho de la Espriella, con tres conciertos sold out en Valledupar y una gira nacional que lo consolida como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Por su parte, Fonseca continúa expandiendo su legado con su gira TROPICALIA y colaboraciones con Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés, reafirmando su lugar como uno de los cantautores más versátiles y queridos de Colombia.