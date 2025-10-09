Disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron a la Policía en dos municipios del Cauca

Popayán, Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ atacaron a la Policía en dos municipios del departamento del Cauca dejando una mujer herida y daños materiales.

El hecho más grave se presentó en la zona rural del municipio de El Tambo, en el punto conocido como Crucero de Pandiguando donde al parecer integrantes del frente Carlos Patiño atacaron una Subestación de Policía acondicionando una volqueta con explosivos.

El alcalde José David Montenegro confirmó que “la comunidad reportó la fuerte explosión en la zona. Esta dejó daños materiales y le causó heridas a una mujer (civil) que fue remitida a un centro médico en Popayán donde se encuentra estable”.

Entretanto en el norte del departamento, el grupo armado atacó a la Fuerza Pública en la zona urbana del municipio de Toribío. La acción ilegal no dejó personas heridas.

La Gobernación del Cauca rechazó los dos ataques donde la más afectada fue la población civil y anunció un mayor despliegue operacional de las Fuerzas Militares y Policía.