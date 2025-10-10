Más de 400 bienes de redes criminales están en proceso de extinción de dominio en Risaralda

Pereira

Las autoridades en Risaralda, en un trabajo con grupos de inteligencia internacional, están investigando el creciente número de bienes y propiedades que habrían sido adquiridos por miembros de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.

De acuerdo con información oficial, más de 400 predios y bienes inmuebles en el departamento están en proceso de extinción de dominio y estarían vinculados a capos o a personas relacionadas con estructuras ilegales, varios de ellos ya en procesos de extinción de dominio.

Desde hace algunos años, la región cafetera se ha convertido en un punto estratégico para los delincuentes que buscan invertir en casas, condominios, fincas, hoteles, farmacias y otros establecimientos comerciales, además de vehículos de alta gama, que en muchos casos sirven como fachadas para operaciones de lavado de dinero o son cedidos a testaferros para ampliar su patrimonio sin levantar sospechas.

El reciente operativo internacional que permitió la captura de varios integrantes de una red transnacional, confirmó la magnitud del fenómeno. Entre los detenidos se encuentran los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos con los alias de ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, además del pereirano Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’.

Estas personas, capturadas en territorio español, son señaladas de haber blanqueado más de 182.000 millones de pesos provenientes del envío de cocaína hacia Europa, con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.

Recordemos que la investigación también permitió la detención en Colombia de Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, en Medellín, y de Jimmy García Solarte, en Pereira, que habrían participado activamente en el esquema de lavado de activos.

Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa de Víctimas y defensor de Derechos Humanos en Risaralda, confirmó que este fenómeno creciente en el territorio, advirtiendo que la cifra podría incrementar, debido a la intención de organizaciones criminales de ingresar a esta zona del país.

“Y desde luego tiene que haber la extinción de todos esos bienes que han servido a la mafia para financiar todo el narcotráfico en Pereira, Dosquebradas, la Virginia, incluido Santa Rosa de Cabal, porque estamos hablando de un listado en todo el departamento de más o menos 400 o 500 bienes que están en manos de las fiscalías especializadas para el tema de narcotráfico y narcoterrorismo”, explicó Zapata.

Estos hechos confirman que Risaralda se ha convertido en una región bajo el radar de las mafias internacionales, que ven en el departamento un lugar atractivo para ocultar sus fortunas ilícitas bajo apariencia de inversiones legales.

Las autoridades hacen un llamado a fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y seguimiento a las transacciones inmobiliarias, con el fin de frenar el avance de este fenómeno que amenaza con afectar la seguridad, la economía y la reputación de la región.