Cuestionan transparencia en elección del nuevo Contralor de Tunja

El Consejo Municipal de Tunja avanza en el proceso de elección del nuevo Contralor o Contralora para el periodo 2026-2029 y del Secretario General para 2026, bajo la coordinación de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), entidad encargada de aplicar las pruebas a los aspirantes. Sin embargo, el desarrollo del concurso ha despertado inquietudes sobre su transparencia. «...Desde antes de iniciar el proceso solicitamos la creación de una Comisión Occidental de Seguimiento y Control para garantizar su independencia, pero la mesa directiva negó nuestra participación...», afirmó el concejal Román Quintero, integrante de la oposición, quien señaló la falta de equilibrio político en la conformación de dicha comisión.

El concejal manifestó también su preocupación por la ausencia de información clara sobre las etapas del proceso, pese a que ya se publicó la lista definitiva de admitidos y está próxima la aplicación del examen. «...Se presentaron 87 personas y solo fueron admitidos siete u ocho aspirantes, lo que genera incertidumbre sobre los criterios aplicados por la universidad contratada. No sabemos qué documentos adicionales se exigieron que pudieran haber excluido injustamente a varios participantes...», señaló Quintero, al referirse además a una acción de tutela interpuesta por uno de los concursantes, la cual busca frenar temporalmente el proceso hasta resolver presuntas vulneraciones de derechos.

Sobre los rumores en torno a la conformación de una terna con posibles vínculos políticos, el concejal pidió prudencia, aunque reconoció que en el ambiente del cabildo se mencionan nombres de aspirantes con cercanía a funcionarios de la administración municipal. «...Esperamos que esos comentarios no sean ciertos y que prevalezcan los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana. Tunja necesita que este proceso se adelante con legitimidad y sin intereses particulares...», concluyó Román Quintero.