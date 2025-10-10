¿Cómo se romperá el récord de cruceros en el país en el 2025-2026? Migración Colombia explica

Durante la temporada de cruceros 2025–2026, autoridades proyectan un incremento significativo en el número de pasajeros que llegarán a la zona Caribe de Colombia. Según datos del Observatorio Nacional de Migraciones, se estima que este sector crecerá en un 26% respecto al 2024, año en el que se registraron cerca de 365 mil pasajeros y 182 mil arribos en el puerto de Cartagena.

Según el más reciente informe denominado como ‘Dinámicas de movilidad marítima de cruceros en el Caribe colombiano: temporada y nuevos destinos’, del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3), este aumento estará impulsado principalmente por la operación de dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82 mil pasajeros en 36 llegadas.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, indicó que la intención es “posicionar a Colombia como principal destino turístico” y precisó que para la temporada de 2024 – 2025 “el turismo de cruceros obtuvo un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares”.

Con relación a los visitantes, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con una participación del 66,83 % en 2023, 61,86% en 2024 y 63,18% en 2025. Sin embargo, el informe evidencia una diversificación creciente con la llegada de turistas de Australia y el aumento de viajeros provenientes de Canadá y el Reino Unido.

Los meses con mayor afluencia del turismo son entre octubre y abril. Entre ellos, enero registra mayor afluencia.

En Colombia, el puerto marítimo que más ha registrado ingresos de turistas ha sido el de Cartagena con un total 11 mil 957 entradas y 8 mil 173 salidas.