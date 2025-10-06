Gremio del turismo en Cartagena pidió reunión entre Mincomercio y alcalde Dumek Turbay

El representante de la Corporación Regional de Turismo del Gran Caribe, señaló que es muy necesario que la nueva Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, “se reuna con los alcaldes, Gobernadores y voceros de las organizaciones de Turismo de la Región Caribe, para abordar temas inaplazables que se requieren para afrontar la alta temporada Turistica que está próxima a iniciar”.

Jesús Amador Director Ejecutivo de CORPRETUR, organización que con varios representantes de todos los departamentos de la región vienen impulsando el Multidestino Turístico del Gran Caribe, manifestó que en la fecha dirigió una carta a la Ministra solicitando una reunión urgente con las autoridades y organizaciones de toda la región en la ciudad de Cartagena, desde donde el Alcalde Dumek Turbay hizo un llamado para que lo escucharan a él y a los gobernantes de la Región para hablar sobre proyectos turísticos de impacto regional.

“Es importante que se escuche a los representantes de los gobiernos locales, pero también muy necesario que la Ministra se reúna con las personas y líderes de organizaciones que podemos aportar iniciativas y esfuerzos conjuntos para mejorar los buenos resultados que se vienen dando en este importante sector de la economía del país en donde la Región Caribe es el epicentro y mayor atractivo del turismo internacional para toda Colombia”, declaró.

Por otra parte el Director Ejecutivo de CORPRETUR Caribe manifestó que está de acuerdo con el Ministerio de Turismo en la intención de recomponer la participación del sector privado en la Junta Directiva de FONTUR, pero aclaró que “no para disminuir de 5 a solo 2 los representantes del sector privado en dicho Fondo, sino que lo que habría que introducir en el decreto expedido”.