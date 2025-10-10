Comerciante asesinado en Bucaramanga: sicario le disparó cuando atendía micromercado

Bucaramanga

Un hombre identificado como Edison Espinel Sanabria, de 42 años, fue asesinado con arma de fuego, en la noche del miércoles 9 de octubre dentro de un establecimiento comercial del barrio Morrorico, en la comuna 14 de Bucaramanga.

El ataque ocurrió hacia las 8:56 p.m. en un micromercado ubicado en la carrera 55 #14-113, donde la víctima se encontraba atendiendo el negocio. Según el informe policial, un hombre que llegó en motocicleta negra ingresó al local, pidió un producto y, en cuestión de segundos, sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra Espinel Sanabria.

El agresor huyó del lugar en la misma motocicleta. Vecinos y familiares auxiliaron a la víctima y la trasladaron al Hospital Universitario de Santander, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Espinel, presentaba cuatro impactos de bala: en el cuello, en la nariz, el dorso lateral y el tórax. En la escena del crimen, las autoridades hallaron dos proyectiles de arma de fuego.

La víctima tenía prisión domiciliaria

De acuerdo con las autoridades, Edison Espinel, conocido en el sector con el alias de “casi loco”, tenía antecedentes judiciales como indiciado en varios procesos por hurto calificado, secuestro, porte ilegal de armas, homicidio agravado y contrabando de hidrocarburos, entre otros. Además, contaba con detención domiciliaria con vigilancia electrónica, según registros de la rama judicial.

Familiares de la víctima aseguraron que no había recibido amenazas recientes y que el único conflicto que enfrentaba habría sido por la venta de un vehículo, hecho que también es materia de investigación.