Carolina Corcho impugnó el fallo del Tribunal que tenía en limbo la consulta del Pacto Histórico

Los precandidatos del Pacto Histórico, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, anunciaron que impugnaron el fallo de tutela proferido por la Sala Octava de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que había negado la protección de los derechos fundamentales de participación política, igualdad y debido proceso de su movimiento frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pronunciamiento se da en medio de la preparación para la consulta popular del Pacto Histórico, convocada para el próximo 26 de octubre, en la que se definirá la candidatura presidencial de esa coalición. Según Corcho, la decisión del Tribunal representa un retroceso en materia de garantías democráticas y participación política.

La impugnación sostiene que el fallo de primera instancia realizó una interpretación errónea de la norma y del precedente constitucional, al considerar improcedente la acción y desconocer que los militantes de los partidos también son titulares del derecho al debido proceso cuando decisiones administrativas afectan la vida interna de sus organizaciones.

Alegan trato desigual frente al CNE

En el documento de apelación, los precandidatos argumentan que el CNE impuso una restricción desproporcionada que impidió la participación del Pacto Histórico como fuerza política fusionada en el proceso electoral, afectando de manera inmediata los derechos de sus militantes.

Además, advierten una “incongruencia jurídica” por parte del Tribunal, al pronunciarse sobre temas diferentes a los planteados en la tutela y aplicar de forma rígida la norma, sin tener en cuenta la naturaleza de la fusión política ni el principio democrático.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Foto: Cortesía Ampliar

Corcho también señaló que el fallo desconoce el principio de igualdad, pues el CNE ha actuado de manera distinta en casos similares. Citó como ejemplos los partidos Dignidad & Compromiso y Fuerza de la Paz, a los cuales se les reconoció personería jurídica a pesar de tener procesos sancionatorios en curso. “Esa diferencia evidencia una vulneración al derecho a la igualdad y a la no discriminación política”, afirmó la exministra.

Solicitan revocar el fallo y garantizar participación política

La defensa de los precandidatos solicitó que, en segunda instancia, la justicia revoque la decisión impugnada, ampare los derechos fundamentales invocados y ordene al CNE culminar los procesos sancionatorios pendientes relacionados con el movimiento.

Corcho pidió además que, en caso de persistir esos procedimientos, las obligaciones que surjan sean asumidas por la nueva personería jurídica del Pacto Histórico, garantizando la participación efectiva de sus militantes en los procesos democráticos.

“La decisión del CNE afectó el ejercicio de derechos políticos esenciales y desconoció el principio de igualdad frente a otros movimientos en condiciones similares. Lo que pedimos es una actuación coherente con la Constitución y con los precedentes establecidos”, manifestó Corcho.

La impugnación será revisada por un juez de segunda instancia, que deberá definir si se revierte el fallo del Tribunal de Bogotá y si se ordena al Consejo Nacional Electoral otorgar plena personería jurídica al Pacto Histórico, movimiento político que agrupa a varias fuerzas progresistas del país.