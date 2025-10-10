¿Igualar los precios de los servicios? Daniel Quintero y su propuesta de equilibrar modelos

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, anunció desde Cartagena su quinta propuesta de campaña, enfocada en igualar los precios de los servicios de energía eléctrica en todo el país.

Según explicó, la iniciativa contempla una inversión de 4 billones de pesos para que cada departamento cuente con su propia empresa pública de energía, con el fin de equilibrar lo que pagan los usuarios de la costa Caribe frente al resto del país.

“Vamos a igualar los precios de los servicios de energía para todo el país”, aseguró Quintero, quien señaló que la medida busca replicar el modelo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en otras regiones.

Tarifas justas para los ciudadanos

El exalcalde de Medellín afirmó que su propuesta busca que cada empresa de servicios públicos genere utilidades y oportunidades estratégicas para su región, al tiempo que se garantice un servicio con tarifas justas para todos los ciudadanos.

“Esto significa que Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, César y Sucre no van a seguir pagando las tarifas más altas del país. Los españoles se robaron las inversiones que debía hacer Electricaribe y lo más grave de todo es que ese robo hoy se lo están cobrando a la gente en sus tarifas”, aseguró Quintero, al insistir en que buscará recuperar los recursos perdidos, como ocurrió en Medellín con el caso de Hidroituango, según él.