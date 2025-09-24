CNE niega división de partido de Roy Barreras: estas son las razones

Colombia

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió negar la solicitud de escisión que había hecho un sector del Partido ‘Fuerza de la Paz’ (que cambió su nombre ahora a ‘Fuerza’), para que se pudiera crear una nueva colectividad denominada ‘Juntos’.

La negativa a la solicitud que lideraba la congresista Gloria Arizabaleta, expareja sentimental de Roy, se debe a que ‘La Fuerza’ surgió precisamente como partido tras la escisión de la Alianza Democrática Amplia (ADA), por lo que en el tribunal electoral dicen que no se puede abusar de la figura.

La decisión de dividirse, que ahora queda sin efecto, se había producido el viernes 4 de julio tras una Asamblea Nacional de ‘La Fuerza’ por diferencias entre Barreras y Arizabaleta. Ahí, precisamente, también se aprobó este cambio de nombre del partido.

Por el momento, ni el expresidente del Congreso ni la representante a la Cámara del Pacto se han pronunciado sobre esta negativa del CNE.