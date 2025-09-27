Perfil de Carolina Corcho: Cargo actual, experiencia y más sobre la precandidata del Pacto Histórico

Diana Carolina Corcho Mejía, nació en Medellín en 1983, es médica y psiquiatra reconocida en Colombia por su defensa del derecho a la salud y su incidencia en debates sobre la transformación del sistema sanitario.

Cabe destacar que su trayectoria profesional se ha caracterizado por un marcado compromiso social y político, que la llevó a ocupar un rol protagónico en escenarios académicos, gremiales y gubernamentales.

También vale la pena hacer énfasis en que su mayor notoriedad llegó cuando asumió como ‘Ministra de Salud y Protección Social’ en el gobierno de Gustavo Petro, entre agosto de 2022 y abril de 2023.

Asimismo, durante su gestión impulsó el proyecto de reforma a la salud, concebido como una de las principales apuestas de esa administración. Además de promover medidas de salud pública como el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados y la regulación frente al uso del asbesto.

Su paso por este ministerio estuvo rodeado de intensos debates, convirtiéndose en un referente tanto de apoyo como de crítica, y marcando un punto de inflexión en la discusión nacional sobre el modelo de salud colombiano.

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional y académica?

Corcho construyó una sólida trayectoria académica y profesional que combina medicina, política y activismo social. Se graduó como médica en la Universidad de Antioquia y posteriormente se especializó en psiquiatría en la Universidad Nacional de Colombia, estudios que complementó con una maestría en estudios políticos.

Por otro lado, su recorrido gremial inició como presidenta de la ‘Asociación Nacional de Internos y Residentes’, espacio desde el cual impulsó la defensa de mejores condiciones para el personal en formación.

Más adelante fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y directora de Participación Social en la Secretaría de Salud de Bogotá, cargos que fortalecieron su liderazgo en escenarios de política pública.

También ha sido autora de múltiples publicaciones sobre derecho a la salud, salud mental y violencia urbana, además de ejercer como docente universitaria y consultora en políticas sanitarias. Esta integración entre práctica clínica, investigación y gestión social la consolidó como una de las voces más influyentes en la discusión sobre la salud en Colombia.

¿Cuál es su rol actual y qué se sabe de su vida personal?

El nombre de Corcho figura como una de las precandidatas presidenciales del Pacto Histórico, coalición que la respalda por su trayectoria como médica, psiquiatra y defensora del derecho a la salud.

Paralelamente, mantiene un rol activo como analista y dirigente en espacios académicos y sociales, especialmente desde la Corporación Latinoamericana Sur, donde participa en debates sobre la reforma sanitaria y modelos alternativos de protección social.

Desde otra perspectiva, su proyección trasciende lo técnico y se ubica en el centro de las discusiones sobre el futuro político de Colombia. En cuanto a su vida familiar, se sabe que es hija de Freddy Hernán Corcho y Luz Amparo Mejía, con raíces en Medellín, Antioquia, y en la región del Bajo Cauca.

Finalmente, cabe acotar que en medios de comunicación y fuentes oficiales no hay muchos registros confirmados sobre cónyuge o hijos; esto reafirmó su decisión de mantener su vida personal al margen de la esfera pública.