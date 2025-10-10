MinInterior investigará a gestores de seguridad de Medellín por agresiones en marcha pro - Palestina

Medellín

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, se reunirá este viernes 10 de octubre con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Procuraduría, la Fiscalía, veedurías internacionales y la Alcaldía de Medellín para investigar las presuntas agresiones cometidas por funcionarios o contratistas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia contra manifestantes durante la movilización pro Palestina del pasado 7 de octubre en la ciudad.

Rondón advirtió que no se puede permitir la violación de derechos humanos en medio del ejercicio de la protesta pacífica, como supuestamente se habría evidenciado en los videos difundidos en redes sociales. Además, cuestionó la posición del alcalde de Medellín de defender el uso de la fuerza con el propósito de preservar el orden público.

“El señor alcalde está totalmente desenfocado y no tiene conocimiento de lo que pasó. Todos los videos que nos muestran son un equipo de contratistas, mal llamados gestores de convivencia golpeando las personas. Entonces, no entiendo cuál es la dinámica, la lógica o el discurso del señor alcalde. ¿Es decir, hay la orden del señor alcalde de que contratistas golpeen ciudadanos? Eso es lo que venimos a averiguar", expresó el viceministro.

El viceministro Rondón también se refirió al concejal Andrés “El Gury” Rodríguez a quien acusó de promover la confrontación por aparecer con un bate de béisbol en la marcha: “Está incitando a la violencia, el país no lo podemos permitir. La protesta social no es un delito, el pensar distinto no debe ser discriminado”.

Investigaciones por presuntas agresiones

Entre los testimonios recopilados por la comisión está el de Marcos Botero Valdez, integrante de la veeduría AMVA, quien acompañó la protesta como observador de derechos humanos desde el inicio de la jornada y terminó lesionado en la cara. Botero relató varios momentos de tensión entre manifestantes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Control, que derivaron en agresiones físicas.

“Nos metimos a separar, pero también nos golpearon. Uno de ellos me quitó el celular y cuando reclamamos nos lanzaron gas pimienta directo a la cara. En medio de eso, me tiraron al piso y me patearon en la cabeza. Se cambiaron las chaquetas, nos rodearon y nos dijeron que, si queríamos más, nos veíamos en la calle”, denunció.

El viceministro del Interior aseguró que el Gobierno Nacional no busca interferir en las competencias locales, pero advirtió que “velar por la seguridad y la convivencia nada tiene que ver con violar derechos humanos”.