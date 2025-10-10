Alerta por la libertad de prensa: FLIP critica a la CRC por pedir información interna a los medios

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa ven con enorme preocupación la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación. Asegura la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, que pedir información interna sobre cómo se toman decisiones editoriales no solo es una extralimitación de sus funciones, sino que es una amenaza para la libertad de prensa.

“Aunque nosotros entendemos que la Comisión tiene entre sus funciones analizar, por ejemplo, el pluralismo informativo y está adelantando un proceso al respecto, pedir documentos internos sobre cómo se toman decisiones editoriales, pues excede completamente este propósito y toca aspectos que están protegidos por la Constitución, por el derecho a la libertad de expresión, por el derecho a la libertad de prensa”.

“Sí puede considerarse como censura indirecta”

Para la FLIP esta carta sí puede considerarse como censura indirecta, pedir actas o relatorías de comités editoriales tiene unos efectos completamente indeseados y problemáticos, puede generar desconfianza puede inhibir la deliberación interna y afectar la independencia de los medios.

“En esos espacios se discuten temas que son sensibles e incluso podría hasta afectar la protección de las fuentes y consideramos que hay otras formas mucho menos invasivas de promover el pluralismo y evaluar la diversidad informativa sin poner el riesgo de la libertad de expresión y la libertad editorial de los medios”.

Asegura la Fundación para la Libertad de Prensa que no puede haber bajo la apariencia regulatoria de este proceso, una censura indirecta a los medios de comunicación y por eso enviaran una carta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones una carta para que explique los alcances de este documento.