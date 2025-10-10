No se me censurará solo a mí: Petro responde a límites en alocuciones con restricciones para medios

Ante las limitaciones que impuso el Consejo de Estado para las alocuciones presidenciales, la Comisión reguladora de comunicaciones tomó la decisión de pedirle a los medios de comunicación que entreguen la información correspondiente sobre los consejos editoriales. Ahora tendrán un plazo de 10 días hábiles para entregar dicha información.

Ampliar

Además, deberán informar cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplican para garantizar que la información difundida cuente con criterios e imparcialidad, veracidad y objetividad.

Ampliar

Esto surge después de las limitaciones que le otorgó el Consejo de Estado a las alocuciones presidenciales, por lo que el alto mandatario señaló que la censura no será solo para él, sino para toda la prensa que use el espectro electromagnético.

“No se me censurará solamente a mí”

Así se refirió el presidente Gustavo Petro a las nuevas limitaciones para los medios de comunicación en Colombia.

“Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”, señaló.