¿Intento de censura?: así reaccionó la política colombiana frente a comunicado de la CRC

Tras la decisión del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales del gobierno Petro, la Comisión de Regulaciones de comunicaciones incluyó una serie de decisiones sobre los medios de comunicación.

Entre ellas, solicita que entreguen la información correspondiente sobre los consejos editoriales. Ahora tendrán un plazo de 10 días hábiles para entregar dicha información.

Frente a esto varios politicos colombianos mostraron su rechazo y afirman que es un intento de censura por parte de la CRC.

Así reaccionó la política colombiana

Por medio de su cuenta de X, el precandidato presidencial, David Luna, aseguró que lo que hoy intentan hacer es intimidar y socavar las ideas en Colombia.

#POLÍTICA | El precandidato presidencial David Luna (@lunadavid) aseguró que: “Lo que hoy intentan hacer es intimidar y socavar las ideas”, esto frente a la solicitud de la CRC a los medios de comunicación nacionales sobre sus consejo editoriales.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/oCKUhsoafF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 10, 2025

A esta reacción se le sumó el también precandidato, Héctor Olimpo, quien afirmó que en un principio el gobierno utilizó los canales del estado para propaganda, luego presionaron a los medios regionales y ahora, con la CRC, quieren meterse en las salas de redacción.

Por su parte el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, aseguró que lo que está haciendo la comisión de regulación de comunicaciones es inaceptable, pues este sería un paso peligroso hacia la censura y el control ideológico.