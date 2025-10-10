Alcaldía de Bogotá no tendrá que transferir recaudo de multas de tránsito a Fedemunicipios
El Consejo de Estado falló en favor de Bogotá y ahora no tendrá que transferir más de $492 mil millones de pesos a Fedemunicipios.
Bogotá D.C
Después de más de 20 años, el Consejo de Estado falló en segunda instancia a favor de Bogotá. Ahora la capital del país no deberá que transferir a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) el 10% de los recursos que se recogen de las multas o comparendos de tránsito.
Fedemunicipios buscaba obtener ese porcentaje del recaudo de comparendos impuesto entre 2002 y 2015, pero la Alcaldía de Bogotá logró defender que esos recursos no pueden ser agravados por parte de esa entidad.
A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró esta decisión.
“Ganó Bogotá. Una disputa jurídica con grandes implicaciones presupuestales saldada, después de más de 20 años, a favor de Bogotá”, destacó el mandatario.
Más de $383.000 millones de pesos reclamaba la Federación de Municipios, argumentando que la alcaldía no había transferido los recursos desde 2002 y que por ley le debía hacerlo a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).