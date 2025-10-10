Alcaldía de Bogotá no tendrá que transferir recaudo de multas de tránsito a Fedemunicipios

La Cumbre Bogotá Moderna se llevará a en jornada completa, de 8:00 AM a 5:00 PM en sede de la Universidad EAN. | Foto: Pexles, Diego Osornio Estrella

Bogotá D.C

Después de más de 20 años, el Consejo de Estado falló en segunda instancia a favor de Bogotá. Ahora la capital del país no deberá que transferir a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) el 10% de los recursos que se recogen de las multas o comparendos de tránsito.

Fedemunicipios buscaba obtener ese porcentaje del recaudo de comparendos impuesto entre 2002 y 2015, pero la Alcaldía de Bogotá logró defender que esos recursos no pueden ser agravados por parte de esa entidad.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , celebró esta decisión.

“Ganó Bogotá. Una disputa jurídica con grandes implicaciones presupuestales saldada, después de más de 20 años, a favor de Bogotá”, destacó el mandatario.