Inflación anual en agosto volvió a subir; se ubicó en el 5.10 %

La inflación anual en Colombia alcanzó el 5.10% en agosto, tal como lo habían previsto los analistas del mercado. Esta cifra representa un nivel que no se registraba desde mayo, evidenciando una tendencia importante en el comportamiento de los precios durante los últimos meses.

La directora del DANE, Piedad Urdinola manifestó que este comportamiento se explica principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En los últimos doce meses los sectores que afectaron el bolsillo de los colombianos fueron en su orden: educación, restaurantes y alimentos. En negativo para este periodo fue información y comunicaciones.

En agosto de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,19%, frente a julio de 2025. La división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 0,59%, siendo esta la mayor variación mensual. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cerveza y refajo (0,73%), vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (0,56%) y whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (0,51%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: aguardiente (0,18%), cigarrillos, tabaco y derivados (0,35%). La división Restaurantes y hoteles registró una variación mensual de 0,49%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En agosto de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,42%).

La inflación en Colombia en el periodo enero-agosto del presente año fue del 4.22%.

Los analistas del mercado habían proyectado un repunte de la inflación para el mes de agosto debido al efecto del precio de los alimentos.