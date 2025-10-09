“Volvieron al América un equipo pecho frío”: Steven Arce

Millonarios le remontó 2-1 a América de Cali en Bogotá, durante el cierre de la fecha 14 de la Liga Colombiana, con anotaciones de Leonardo Castro y Dewar Victoria, luego del golazo de Jan Lucumí en la primera parte.

Este resultado alejó las ilusiones escarlatas de llegar a los cuadrangulares finales, pues se quedó en la casilla 16 de la tabla de posiciones con 14 unidades, a 6 de Deportivo Cali, que es octavo.

Por su parte, Millonarios escaló al decimotercer puesto con 17 puntos, los mismos que Águilas Doradas, pero con mejor diferencia de gol.

Steven Arce tras derrota de América

En medio de una edición de El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, los periodistas César Augusto Londoño y Steven Arce analizaron el compromiso de Liga, como es habitual en los programas.

Arce criticó el rendimiento del equipo del técnico David González y afirmó:

“A mi me parece, sobre este partido de Millonarios, que volvieron al América un equipo pecho frío que pierde sin dar batalla", inició explicando.

“Está perdiendo finales sin dar batalla como la de Copa ante Atlético Nacional, lleva 6 años sin ganarle a Millonarios en Bogotá, se desinfla en los cuadrangulares estrepitosamente“, crítico Steven.

“Que presta la dirección técnica para hacer pasantías como le pasó con Raimondi. Que saca técnicos buenos, que dan resultados y de la casa sin justificación, como le paso con ‘Polilla’ y con Guimarães, y que le vende humo al hincha, con Gareca, con Vidal, con Quintero; porque tres meses de Quintero en América es humo", sentenció el periodista deportivo.

Posteriormente, Steven cuestionó la decisión de traer a Raimondi al equipo, antes del inicio del semestre en curso, y cuestionó:

“¿La decisión de traer a Raimondi es de un equipo grande?“, preguntó sobre el entrenador que dirigió 14 partidos al América de Cali, sumó 4 victorias, 3 empates, 7 derrotas y registró 1,07 puntos por partido.

Próximo partido de América de Cali

El conjunto vallecaucano no tiene margen de error durante los últimos seis compromisos de Liga, si quiere llegar a los cuadrangulares finales. No obstante, el equipo debe ganar partido a partido, y el partido de la siguiente jornada será el sábado 11 de octubre desde las 7:30 pm ante La Equidad.