Adrián Ramos, del lado del hincha de América tras la derrota en Bogotá: este fue su mensaje

América visitó a Millonarios en el estadio El Campín, juego que correspondió al cierre de la fecha 14 de la Liga Colombiana. Pese a que el equipo vallecaucano inició ganando con anotación de Jan Lucumí, cayó derrotado (1-2) ante el conjunto capitalino. Con este resultado, el Escarlata está al borde de quedar fuera de la zona de clasificación.

Declaración de Adrián Ramos

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Adrián Ramos, capitán del América de Cali, se refirió a la situación que se vive al interior del equipo, analizó el partido y se pronunció sobre el error que cometió el arquero, Joel Graterol.

El jugador inició hablando sobre lo sucedido con el portero y le recordó que tiene el acompañamiento de sus compañeros: “Es una situación difícil. Obviamente Joel sabe que tiene nuestro respaldo, son situaciones que nadie quiere vivir, hoy le tocó a él. Debe tener mucha fortaleza mental. Ser fuerte y aguantar. Seguir trabajando y seguir creyendo, también aferrarnos a las posibilidades que tenemos”.

“Hoy era aprovechar algunos espacios que dejaba Millonarios, darle frescura al ataque, ellos tenían mas el balón, pero se veían que se les podía hacer daño. Intentar poder aprovechar los espacios, pero desafortunadamente se dio un partido complejo. Ahora aferrarnos a la posibilidad”, habló Ramos sobre el análisis del partido con Millonarios.

El jugador también se refirió a que deberían mejorar el terreno de campo en El Campín: “Esto se ha visto ya en varios juegos. La cancha no está, puede estar mejor para jugar, ojalá puedan corregir esta parte, creo que esa pregunta se la hacen a todos los que vienen acá y la respuesta es la misma”.

Por último, el capitán del conjunto vallecaucano no ocultó su frustración ante la derrota con el equipo capitalino luego de no haber perdido los últimos cuatro partidos: “Un poco golpeado por los resultados, la llegada del profe David comenzó a cambiar dinámicas y hoy justamente llegábamos con varios partidos sin perder, se veía esa mejora", dijo inicialmente.

Adrián Ramos, del lado del hincha del América

Finalmente, entendió la postura de los hinchas escarlatas de no querer acudir al Pascual Guerrero en muestra de protesta. “Esto es parte del fútbol, es un golpe jodido por como venía el grupo. Competíamos, mejorábamos y hay que saber reponerse a esta situación. También la situación con los hinchas, ponernos de su lado, qué se les puede decir, es difícil. Como jugadores debemos tratar de reponernos, aferrarnos, ir partido a partido y hay que tener carácter para poder aguantar y ganar los partidos”, concluyó.