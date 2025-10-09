San Rafael de Tunja se moderniza con energía solar y alta tecnología médica

El gerente del Hospital San Rafael pide a las autoridades agilizar la apertura de la sala de partos en la E.S.E. Santiago de Tunja, ante sobreocupación

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja avanza en su proceso de modernización con la remodelación completa del laboratorio clínico y la instalación de un sistema de paneles solares. «...Logramos adquirir equipos de inmunoquímica con capacidad de 3.000 pruebas por hora, lo que mejora los tiempos de diagnóstico y tratamiento, además de reducir a cero el consumo de agua...», explicó el director del hospital.

La entidad también implementó la estrategia Sol para Sanar, con la instalación de 460 paneles solares bifaciales en las terrazas del hospital. «...Estos paneles suministran el 27 % de la energía que necesitamos y reducen en 130 toneladas anuales la emisión de CO₂, lo que equivale a sembrar 2.000 árboles o dejar de usar 50.000 litros de combustible fósil cada año...», señaló el funcionario. Este proyecto, además de su impacto ambiental, representa un importante ahorro económico a largo plazo para la institución.

«...Le apuntamos a un mejor hospital, a un mejor servicio y a la sostenibilidad ambiental y económica...», enfatizó el director, al destacar que las nuevas tecnologías no solo benefician a los pacientes, sino también al medioambiente. En los próximos días, el hospital espera la visita del ministro de Salud para inaugurar el nuevo tomógrafo de 128 cortes, el más avanzado de Colombia y segundo en potencia en Latinoamérica, financiado con recursos del Ministerio por 3.500 millones de pesos.

El nuevo equipo permitirá realizar diagnósticos de neurología, cardiología y neurocirugía sin necesidad de trasladar a los pacientes a otras ciudades. Durante la misma jornada, se inaugurará también una renovada sala de urgencias y nuevas áreas de diagnóstico. «...Queremos mostrarle a Boyacá un hospital con personas comprometidas con la humanización del servicio, la calidad y la oportunidad en la atención...», concluyó el director, quien resaltó que la institución duplicó su facturación mensual desde 2022, consolidando una transformación integral en infraestructura, tecnología y gestión financiera.