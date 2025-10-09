¿Qué pasó con la protesta de los usuarios que se encadenaron de la EPS SURA en Armenia?

Armenia

No hay derecho, en Armenia luego de que un grupo de usuarios de la EPS SURA se encadenaran en la sede de la entidad exigiendo la prestación del servicio, la EPS se comprometió a atender los requerimientos de los ciudadanos.

Luego de que un grupo de usuarios de la EPS SURA se encadenara en la sede de la entidad como señal de protesta ante los problemas en la atención oportuna en salud, una comisión de la secretaria de salud departamental, la defensoría del pueblo y el comité de derechos humanos de la policía lograron que la EPS se comprometiera a cumplir con los servicios que necesitan los usuarios.

César Arias uno de los que lideró la protesta manifestó que “llevaba más de un año esperando que le practicaran una serie de exámenes entre ellos una biopsia y que gracias a la protesta ya le programaron varios de los exámenes, lamentó que se tenga que recurrir a estos mecanismos para que las EPS le cumplan a los usuarios.

Y agregó “Con respecto a las otras personas las apuntaron, tomaron sus datos y esta semana que viene se les va a llamar para que puedan ser atendidas de manera adecuada. Y se acordó igualmente el que el 20 de octubre en la Defensoría del pueblo vamos a hacer una mesa de trabajo en la que deben participar las EPS comprometidas, la Defensoría y la Policía como garantes y en la Secretaría de Salud.

Comisión de la secretaría de Salud del Quindío realizó intervención ante queja de usuarios de la EPS Sura

Ante la protesta que realizaron usuarios de la EPS al norte de la ciudad, el secretario de salud del departamento Carlos Alberto Gómez informó que se trata de inconformidades por cirugías atrasadas, porque, aunque tienen tutelas no les brindan los servicios respectivos.

Resaltó que una vez conocieron del caso enviaron a una comisión de la dependencia para entablar el diálogo y generar las intervenciones correspondientes con el fin de garantizar la prestación de servicio de manera oportuna.

Hoy jornada de la Supersalud en Montenegro, Quindío

La Superintendencia Nacional de Salud realizará hoy jueves 09 de octubre una Jornada de Atención al Usuario en el municipio de Montenegro, Quindío.

A estas jornadas asisten representantes de todas las EPS con afiliados en el municipio, con el fin de atender las reclamaciones de los usuarios que requieren servicios de salud. La Supersalud participa como garante del cumplimiento de esta gestión.

La Jornada se realizará en la Casa de la Cultura Marconi Sánchez Valencia entre las 8 a.m. y las 12 m. No se requiere inscripción previa.