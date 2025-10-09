PazdelRío cierra su proceso de recuperación empresarial

PazdelRío anunció que concluyó el proceso de recuperación empresarial que adelantaba voluntariamente ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto | Acerías Paz del Río

Boyacá

La siderúrgica PazdelRío anunció que concluyó de manera satisfactoria el proceso de recuperación empresarial que adelantaba voluntariamente ante la Cámara de Comercio de Bogotá, tras alcanzar un acuerdo con la totalidad del sector financiero.

“Este logro asegura condiciones más sostenibles para avanzar en su propósito de convertirse en una empresa centenaria, al servicio del desarrollo del país y de las futuras generaciones de colombianos”, señaló la compañía.

La empresa destacó el acompañamiento recibido por las entidades financieras y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante todo el proceso, al tiempo que reiteró que sus operaciones se mantuvieron con plena normalidad mientras se desarrollaba el acuerdo.

PazdelRío, que actualmente tiene una participación del 25 % en el mercado nacional del acero y suma 77 años de trayectoria en Colombia.

El proceso de recuperación empresarial fue iniciado a mediados de este año con el objetivo de reperfilar sus obligaciones financieras como parte de una estrategia integral para fortalecer la sostenibilidad y garantizar la continuidad operativa de la compañía.

La decisión se adoptó en un contexto global complejo para la industria siderúrgica, caracterizado por la sobreoferta y la caída de los precios del acero. En el caso colombiano, el panorama se ha visto agravado por la desaceleración económica, la parálisis de proyectos de infraestructura y vivienda, y la entrada masiva de acero importado, factores que han afectado de manera significativa a los productores nacionales.