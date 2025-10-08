¿Cuáles son las principales razones que influyen en la alta tasa de rechazo de visas en Colombia?

Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó un informe en el que encontraban las cifras de aprobaciones y negaciones de visas en diferentes países del mundo, donde se reflejó, de gran manera, un incremento en los rechazos a las solicitudes de este documento, como parte de las estrictas medidas migratorias que se han impuesto desde la administración de Donald Trump.

En este informe, donde se analizaron datos correspondientes al año 2024, se encontró que los ciudadanos provenientes de diferentes países como Laos, Somalia o Senegal, se enfrentaron a un panorama muy complicado a la hora de realizar la solicitud de su visado para ingresar a Estados Unidos, pues cerca del 70% de sus procesos, fueron rechazados.

Visas para colombianos

En el caso de Colombia, se presentó un aumento en cuanto a las respuestas negativas para esta solicitud, pues a pesar de que para el año 2023, se tuvo un porcentaje de negación cercano al 20%, para el año 2024, se estableció en un número cercano al 25%. Es decir, de 4 colombianos que realizaron su proceso, al menos 1, obtuvo un rechazo.

Debido a esto, Colombia ocupa el puesto número 12 de la lista de los países latinoamericanos con las cifras de visas negadas más altas, la cual, es encabezada por naciones como Nicaragua, El Salvador, Cuba, Honduras y República Dominicana.

¿Qué razones influyen en que le acepten o rechacen la visa?

Un aspecto fundamental a la hora de realizar el proceso para solicitar la visa de Estados Unidos, es el presentar documentos que sustenten su elegibilidad frente a los funcionarios consulares, pues esto ayudará a que si su caso es estudiado individualmente, obtenga una respuesta positiva.

En relación con esto, la Oficina de Asuntos Consulares, estableció como una de las principales razones por las que estos procesos son rechazados, es porque en las solicitudes que se realizan, las personas no logran sustentar de manera adecuada y convincente que regresarán a su país de origen luego de la vista al país norteamericano.

En conjunto con esto, el gobierno estadounidense ha declarado que otra de las principales razones que causa el rechazo de estas solicitudes, es el dejar información incompleta o dudosa en los formularios y soportes exigidos, pues esto, puede generar dudas en las autoridades migratorias, lo que es un motivo más que suficiente para que se rechace su aplicación.

Por otro lado, uno de los aspectos al que le debe prestar particular atención, es su situación económica en el país de origen, pues si usted no logra demostrar que posee ingresos estables (al igual que un puesto de trabajo), o la liquidez económica necesaria para cubrir los gastos que representa su visita al país, podría alertar a las autoridades, pues esto podría significar que no tiene una situación financiera sólida que garantice su regreso al país de origen.

