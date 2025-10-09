El Metro de Medellín extenderá su horario durante el Festival Altavoz 2025

Medellín, Antioquia

Con el fin de facilitar la movilidad de los asistentes al Festival Internacional Altavoz 2025, que se celebrará este fin de semana en Medellín, el Metro de Medellín anunció la extensión de su horario comercial los días domingo 12 y lunes festivo 13 de octubre.

Durante ambas jornadas, el sistema operará hasta las 11:30 de la noche en las líneas A y B, con el objetivo de garantizar el acceso y retorno seguro de quienes asistan al evento musical.

Entre las 10:00 p. m. y las 11:30 p. m., solo estará habilitado el ingreso de pasajeros por la estación Universidad, cercana al lugar del festival. Las demás estaciones permitirán únicamente la salida de usuarios. Los últimos trenes saldrán desde Universidad a las 11:30 p. m., con destino a Niquía y La Estrella, y con conexión hacia la línea B para quienes lo requieran.

La entidad aclaró que esta extensión no aplica para el tranvía (línea T), los cables aéreos (líneas K, J, H, M, P y L), ni para las líneas de buses 1, 2 y O, que mantendrán sus horarios habituales.

Recomendaciones del Metro de Medellín

El Metro recordó a sus usuarios la importancia de tener recargada la tarjeta Cívica antes de ingresar a la red y seguir las recomendaciones del personal operativo para garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, la empresa reiteró algunos comportamientos clave para una buena operación, como evitar obstruir el cierre de puertas, no consumir alimentos o bebidas dentro de los trenes y abstenerse de ingresar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.