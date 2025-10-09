Menor de edad herido en ataque a bala mientras hacía un domicilio en Piedecuesta, Santander / Archivo Colprensa

Un joven de 17 años resultó herido con arma de fuego en la noche del martes 8 de octubre en el municipio de Piedecuesta, Santander. El hecho ocurrió hacia las 6:30 p.m. en la calle primera con carrera 10 del barrio La Castellana, según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Esbeyder Santiago Tarazona Ayala, estudiante y residente del barrio San Luis. De acuerdo con su relato a las autoridades, se desplazaba en una motocicleta conducida por su primo, identificado como Andrés, para realizar un domicilio, cuando fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta.

En medio del cruce, el pasajero del segundo vehículo sacó un arma de fuego y disparó contra el menor, impactándolo en la mejilla, mientras ambos vehículos seguían en movimiento. “El primo de la víctima aceleró y logró trasladarlo rápidamente hasta la Clínica de Piedecuesta, donde recibió atención médica”.

Los agresores huyeron del lugar. Según las primeras hipótesis, el ataque estaría relacionado con una riña o un caso de intolerancia social, aunque no se descartan otras líneas de investigación, como ajuste de cuentas.

De acuerdo a información de familiares a las autoridades el adolescente de 17 años, permanece estable y en recuperación en un centro médico.