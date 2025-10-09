Más de 500 familias en riesgo de desplazamiento por enfrentamientos en zona rural de Buenaventura

Más de 500 familias del sector La Colonia, en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, siguen bajo constante amenaza por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan controlar este estratégico corredor hacia el Pacífico colombiano.

Según la Defensoría del Pueblo, 517 familias están en riesgo de desplazamiento forzado externo. Sin embargo, ya se registra un desplazamiento interno y confinamiento, debido al miedo que generan los combates entre la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC y miembros del ELN. Ambos grupos buscan dominar el territorio para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

“Estas comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad. Falta presencia efectiva de la fuerza pública”, denunció Jefferson Potes, personero de Buenaventura.

Además del confinamiento, existe un alto riesgo de reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados. En el último mes se han registrado al menos 15 enfrentamientos, intensificando la crisis humanitaria en la región, según la Defensoría.

El coronel Alfonso Rafael Pinedo Beltrán, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24, aseguró que se están adelantando operaciones de bloqueo y contención contra estas estructuras ilegales:

“Tenemos presencia activa en el Bajo Calima. Desde hace dos años operamos con el Batallón No. 21 y realizamos patrullajes fluviales con el Batallón No. 24 para contrarrestar los ataques y recuperar el control territorial”, precisó.