Ecopetrol y Naciones Unidas crearon 10 proyectos para impulsar liderazgo juvenil en Cartagena

Ecopetrol, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sigue impulsando el liderazgo juvenil y el empoderamiento comunitario de Cartagena por medio de la creación de 10 proyectos de transformación social, que unen el arte, la cultura y el deporte para prevenir situaciones de riesgo en jóvenes cartageneros.

Las apuestas culturales se gestaron durante el programa “Habilidades para la Vida y el Liderazgo”, que benefició a más de 150 jóvenes y adolescentes a través de un espacio de formación para fortalecer sus competencias sociales y emocionales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la comunicación asertiva, el manejo emocional y el pensamiento crítico.

Cada una de estas iniciativas se nutre de la riqueza cultural y ancestral del territorio para poner en práctica los conocimientos adquiridos y expresar mensajes de prevención ante fenómenos sociales como el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y las actividades ilícitas, con la ayuda de formatos novedosos como la elaboración de pódcast, el teatro, la danza folclórica, la ilustración, la moda, entre otros.

“Zen + Clics con conciencia” es una de estas apuestas y funciona en la institución educativa San Francisco de Asís, en el barrio Arroz Barato. Alejandra Garcés, joven lideresa de la iniciativa, explica que se trata de la creación de cápsulas de audio para “generar conciencia entre profesores, estudiantes y padres de familia sobre cómo utilizar de manera correcta los dispositivos móviles, y cómo evitar situaciones que podrían afectar tanto la salud física como la salud mental”.

El desarrollo de estas iniciativas hace parte del proyecto titulado “Fortalecimiento de entornos protectores y de la convivencia social a través del empoderamiento comunitario y juvenil”, que desde 2024 lidera la Refinería de Cartagena, junto con Naciones Unidas en 16 barrios, tres corregimientos y dos zonas insulares de la ciudad.

Hasta la fecha se han beneficiado más de 600 personas, con una inversión cercana a los $3.000 millones de pesos. El programa también ha creado 21 dispositivos comunitarios, que se han convertido en escenarios de participación, formación y construcción de redes para que las poblaciones desarrollen estrategias de prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas.

“En este proceso se ha integrado el conocimiento que Ecopetrol tiene del territorio y su relación con las comunidades locales, así como la experticia de UNODC en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con base en evidencia. También se destaca la participación de líderes comunitarios, ya que las grandes transformaciones requieren el trabajo en red”, aseguró Olivier Inizan, representante Regional Adjunto de UNODC.

“Para Ecopetrol este tipo de proyectos, que fortalecen la educación como motor de cambio y desarrollo para las comunidades, es crucial. Cada una de estas apuestas es el resultado de espacios de capacitación integral que desde su aporte ayudan a afianzar las capacidades sociales y emocionales de las futuras generaciones, promover la inclusión social en el territorio y crear entornos protectores para las comunidades”, puntualizó Sandra Rodríguez, vicepresidente de Transformación Territorial y HSE de Ecopetrol.