Junior de Barranquilla perdería goleador clave para 2026

Junior de Barranquilla marcha segundo en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana con 25 puntos tras 14 fechas disputadas, y está muy cerca de la clasificación anticipada a los cuadrangulares finales por quinta ocasión consecutiva. La última vez que no clasificó a la fase definitoria, fue en el primer semestre de 2023, cuando bajo la dirección de Hernán Darío Gómez se quedó a un punto de conseguirlo.

Sin embargo, las directivas del club, encabezado por el máximo accionista, Fuad Char, deben trabajar en el contrato de los futbolistas que vencen en diciembre de 2025, pues parcialmente, Junior ocupa el sexto puesto en la tabla de la reclasificación, que representa el cupo para la fase previa de la Copa Sudamericana.

Relacionada: “América se llevó mucho premio”: certero mensaje de Alfredo Arias, tras derrota de Junior en Copa

Guillermo Paiva dejaría Junior en diciembre

Regis Marques, representante de Guillermo Paiva, se refirió al futuro del atacante en la emisora Monumental AM 1080, de Paraguay, y reveló detalles sobre su posible regreso a Olimpia, que es el club dueño de los derechos deportivos del jugador.

De acuerdo con Marques, “todavía no tenemos ninguna propuesta de Junior, la idea es aprovechar lo mejor que se pueda para Olimpia”, informó.

El representante del paraguayo de 28 años también reveló el intento fallido de Olimpia por llevar al jugador a mitad de año, y aseguró:

“Lo quiso Olimpia este semestre cuando se lesionó Sebas Ferreira, pero Junior de Barranquilla no aceptó”, confesó.

Guillermo Paiva suma 11 goles y 4 asistencias en 37 participaciones con ‘El Tiburón’. Con el técnico Alfredo Arias, registra 5 anotaciones en 1.138′ en cancha.

Jugadores de Junior que acaban contrato en diciembre de 2025

Lea también: Tabla de la Reclasificación: Lucha por ir a Libertadores y Sudamericana tras triunfo de Millonarios

De la plantilla dirigida por el técnico Alfredo Arias, doce jugadores finalizan contrato con el club el 31 de diciembre del año en curso, y son: